Chieste le dimissioni per il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, dopo lo scandalo della chat Signal

Alti esponenti del Partito Democratico statunitense hanno chiesto ledell’invio di piani per gli attacchi nello Yemen in unain cui era presente il caporedattore di The Atlantic Jeffrey Goldberg.Come riferito dstessa rivista in un articolo pubblicato lunedì, il materiale condiviso con Goldberg “conteneva dettagli operativi dei prossimi attacchi contro gli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, comprese informazioni sugli obiettivi, sulle armi che gli Stati Uniti avrebbero impiegato e sulla sequenza degli attacchi”. Il Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha dichiarato che il thread di messaggi “sembra essere autentico”.Due oreche Goldberg ha ricevuto i dettagli dell’attacco, il 15 marzo, gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi aerei contro obiettivi Houthi nello Yemen.