Chiesa in Serie A colpo di scena clamoroso | è cambiato tutto

Federicoha ormai raggiunto il capolinea della sua esperienza al Liverpool, e voci sempre più insistenti lo vogliono di ritorno inA. Ma il futuro dell’attaccante italiano ha appena preso una piega netta e inaspettata.Doveva essere, in teoria, la riserva di Momo Salah, e in prospettiva magari anche rilevarne il posto dopo la scadenza del contratto. Sognava in grande, Federico, dopo il suo trasferimento della scorsa estate al Liverpool. Sognavano anche i Reds, che per soli 15 milioni di euro si erano assicurati la stella dell’Italia degli Europei del 2021 dalla Juventus. Invece, nemmeno un anno dopo, sembra ormai chiaro a tutti che il suo futuro sarà altrove.inA,di: è. (Ansa Foto) TvPlay.itI numeri non mentono:ha giocato appena 387 minuti in 11 partite, solo tre volte è partito titolare nei Reds, e ha segnato appena una rete e servito due soli assist.