Chiesa del Suffragio a Cotignola talk sulle donne arse vive

Sorelle Festival arriva per la prima volta a. Sabato alle 16 alladel Pio, in corso Sforza 1/A a, è in programma il"Dalla strega dialle azdore romagnole", un evento che approfondirà la tradizione della Segavecchia e il tragico destino delleaccusate di eresia e bruciate in Romagna. L’obiettivo è analizzare le numerose rappresentazioni e trasformazioni della figura femminile nel corso della storia. Le relatrici Elena Magalotti e Martina Fabbri Nuccitelli, esperte di storia e studi di genere, guideranno il pubblico in una riflessione su stereotipi, potere e ruolo sociale dellenel tempo. L’incontro si inserisce nel programma di Sorelle Festival, rassegna nata nel 2020 per promuovere la parità di genere attraverso arte, cultura e dialogo.