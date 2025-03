Juventusnews24.com - Chiellini Juve, nuovo ruolo per il dirigente! Ecco l’idea del club bianconero sull’ex capitano: come potrebbe cambiare la sua posizione in società. Rivelazione

di RedazionentusNews24per il! Lasul futuro dell’ex, già rientrato all’interno dellabianconeraGianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha parlato delcorsoed in particolare del possibileper Giorgio. Le sue parole sul futuro deldellantus.– «Rivoluzione sui calciatori? Bisogna capire quale allenatore avrà lantus. Non penso si andrà distante dai vari Conte, Gasperini, Pioli. Mancini? Può essere una scelta da giugno in poi. In questa fase la scelta di Tudor è di Giuntoli. Main futuroavere undiverso, acquisendo più potere. Un peso operativo di condivisione di idee e strategie».Leggi suntusnews24.com