Chiara Ferragni e Fedez | celebrazioni separate per i compleanni di Leone e Vittoria

Un clima di freddezza continua a circondare la relazione tra, ormai un lontano ricordo di un tempo passato. La situazione è emersa in modo evidente durante le recentiper idei loro figli,, che hanno avuto luogo a Milano. Il settimanale Oggi, nella sua edizione del 27 marzo 2025, ha pubblicato immagini che ritraggono il gelo tra i due ex coniugi.Festa di compleanno perIl primo compleanno da festeggiare è stato quello di, che ha compiuto 7 anni.ha organizzato una sorpresa per il figlio nel suo ufficio, decorato con palloncini azzurri gonfiati a elio. Tra gli invitati, era presente Valentina, la sorella di, accompagnata dal suo compagno. Tuttavia,ha scelto di rimanere a casa, aspettando il bambino insieme al nonno Franco Lucia, portando dolci e regali.