Chi sono i primi due vip del cast de L'Ignoto di Rai2

ufficialmente iniziate nella giornata di oggi le riprese del nuovo reality di, un Pechino Express in salsa calabra. A condurlo non sarà Simona Ventura (che ha rifiutato) ma l’inedito duo composto da Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli.Lei, come anticipato da DavideMaggio.it, è già sul set, come lo è tutto ildi concorrenti: 12 in totale equamente divisi fra famosi e non famosi. Al momento i loro nomitop secret ma duegià trapelati: Francesca Manzini e Pino Strabioli. Entrambi al loro debutto in un programma del genere.Come riportato da DavideMaggio, il regolamento deprevede che i concorrenti affrontino una serie di dilemmi, trovandosi costantemente a scegliere tra “il noto” e “”. Si tratta di decisioni incerte e dal risultato imprevedibile, che porteranno a situazioni cariche di tensione e a scelte cruciali per il destino della propria squadra.