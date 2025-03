Velvetgossip.it - Chi l’ha visto?: anticipazioni sui casi trattati in tv il 26 marzo

Leggi su Velvetgossip.it

Questa sera, mercoledì 262025, il programma di Rai3 “Chi?“, condotto da Federica Sciarelli, tornerà in onda con una nuova puntata ricca didi cronaca attuali e di grande rilevanza. L’appuntamento è atteso per le ore 21.20, quando gli spettatori potranno seguire le indagini su eventi irrisolti e ascoltare appelli di persone in difficoltà. In questa edizione, saranno presentati nuovi indizi e dettagli su storie che hanno colpito l’opinione pubblica.Il caso di andrea prospero: un dramma giovanileQuesta sera, Federica Sciarelli approfondirà il complesso caso di Andrea Prospero, un giovane studente di informatica trovato senza vita in un bed and breakfast di Perugia. L’episodio, avvenuto qualche mese fa, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni, poiché la Procura è attualmente impegnata in un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica morte del 19enne.