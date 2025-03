Davidemaggio.it - Chi esce di scena in Mare Fuori 5

Leggi su Davidemaggio.it

La quinta stagione diparte con un ricambio importante di protagonisti e con l’uscita didi personaggi storici come Carmine (Massimiliano Caiazzo) e Edoardo (Matteo Paolillo). Ma questo è niente, perchè alla fine dei dodici episodi saranno molti di più i volti che il pubblico dovrà salutare, in alcuni casi (e al netto di un ritorno sotto forma di ricordo) per sempre. Se non avete visto la serie e non volete spoiler, terminate qui la lettura.Il lieto fine arriva per alcuni personaggiPartiamo dalle buone notizie, ovvero da quei personaggi che lasceranno l’IPM per riprendere in mano la loro vita e costruirsene una migliore. La prima è Silvia (Clotilde Esposito): la sua innocenza viene finalmente dimostrata con la confessione di Micciarella (Giuseppe Pirozzi), che ammette di aver ucciso l’avvocato Alfredo, ex compagno della ragazza.