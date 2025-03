Thesocialpost.it - Chi era Stefano Lanciani, il professore investito e ucciso dal fratello per l’eredità

Leggi su Thesocialpost.it

Si chiamava, 59 anni, la vittima del drammatico omicidio avvenuto ieri, 25 marzo, a L’Aquila.all’Istituto Amedeo d’Aosta, era atteso dai suoi studenti per il laboratorio di elettronica, ma non è mai arrivato. Poco prima, sarebbe stato colpito con un martello dalDavide, 55 anni, che lo avrebbe poicon l’auto per ben quattro volte. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Ogni tentativo dei medici di salvare la vittima è stato vano:è deceduto poco dopo il ricovero. Lascia la moglie, anche lei insegnante, e un figlio.Per anniaveva insegnato a Chieti, prima di trasferirsi a L’Aquila per stare più vicino alla famiglia. Prima di entrare nel mondo dell’insegnamento, aveva lavorato in azienda. Ora in tanti lo ricordano con affetto.