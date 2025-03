Metropolitanmagazine.it - Chi è Manuele Velo, il nuovo attore nel cast di Mare Fuori

è uno dei nuovi volti di, dove interpreta il ruolo di Tommaso nella stagione numero cinque dell’amatissima serie Rai., il debutto conL’oggi sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Nato nel 2005 a Giugliano, alle porte di Napoli, nutre una grande passione per il teatro che lo porterà ad essere selezionato appena tredicenne per L’Amica Geniale. Le riprese saltarono per causa dell’emergenza sanitaria e dopo aver concluso gli studi in Grafica e Comunicazione, lavora come grafico freelance, fotografo e videomaker. Nella sua vita ritorna un secondo tentativo nel mondo dello spettacolo quando effettua un provino pere verrà selezionato per interpretare uno dei protagonisti della nuova stagione, al via da stasera su Raidue.