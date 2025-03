Velvetgossip.it - Chi è Bad Bunny, il protagonista seminudo nel nuovo spot di Calvin Klein

Un tempo il volto diera Justin Bieber, ora è il turno di Bad. Il celebre cantante, noto in tutto il mondo e particolarmente amato in Sudamerica, è ildella nuova campagna primavera-estate 2025 del noto marchio di moda. Le immagini, che hanno già fatto il giro dei social, presentano Badin una nuova veste, mettendo in mostra la collezione di intimo Icon Cotton Stretch. Il 2025 segna una nuova era per il marchio, con il rapper e cantautore portoricano, nato a Bayamón il 10 marzo 1994, che si afferma come icona della musica latina.La campagna ha suscitato un entusiasmo travolgente tra i fan, che si sono riversati sui social media per esprimere il loro apprezzamento. Bad, vincitore di tre Grammy Awards, è stato immortalato dal fotografo italiano Mario Sorrenti, il quale ha saputo catturare l’essenza di questo artista poliedrico.