Metropolitanmagazine.it - Chi è Alfonso Capuozzo, l’attore che interpreta Simone in Mare Fuori

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è un giovanissimo attore nato nel 2006 a Napoli. Ha solo 19 anni erappresenta il suo debutto televisivo. Non si hanno molte informazioni sulla sua famiglia, ma ciò che sappiamo è che è un ragazzo determinato e con diverse passioni, tra cui lo sport. Infatti, prima di entrare nel mondo della recitazione,si è dedicato al calcio, al basket e persino alle arti marziali.Nonostante la sua giovane età e la poca esperienza nel mondo dello spettacolo,ha già ottenuto un traguardo importante recitando in una produzione Rai. Questo potrebbe aprirgli nuove porte per il futuro, sia nel cinema che nella televisione.Nel 2024è entrato nel cast della quinta stagione didoveil ruolo di, personaggio che arriva dalla strada e che seguirebbe la scia di Edoardo Conte.