Cityrumors.it - Chewing gum, scatta l’allarme: cosa può succedere

Leggi su Cityrumors.it

Uno studio ha evidenziato un grande rischio per la salute in caso di un consumo esagerato di questi prodotti. Quindi bisogna prestare massima attenzione\Igum ormai da tempo fanno parte della nostra continuità. In molti li utilizzano per ridurre lo stress, altri per il semplice piacere. Ma, come sempre, bisogna prestare la massima attenzione perché un consumo eccessivo potrebbe portare anche a dei problemi della nostra salute. Per primaperché c’è una presenza di zucchero e coloranti importanti, ma non è assolutamente finita qui.gum,può(Pixbay) – cityrumors.itUno studio, infatti, ha evidenziato un ulteriore problema. Si tratta, come evidenziato dalla stessa Università della California di Los Angeles, di una ricerca che dovrà essere comunque ancora approfondita.