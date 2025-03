Ilrestodelcarlino.it - Che show al Mir: il pubblico sale del 30 per cento

Edizione da record per il Mir, con le presenze aumentate del 30 persul 2024. Una chiusura col botto per il salone dedicato alle tecnologie per l’intrattenimento, punto di riferimento per aziende e professionisti del settore. Partito domenica e conclusosi ieri alla Fiera, il Mir è stato animato da oltre 200 espositori, il 15 perdi aziende dirette straniere. Le presenze di visitatori internazionali hanno rappresentato il 19 perdel totale, con Germania, Gran Bretagna, Cina e Paesi Bassi a fare la parte del leone. La kermesse organizzata da Ieg ha presentato le soluzioni d’avanguardia per i concerti, gli spettacoli e l’intrattantimento – dall’audio al video, dal suono alle luci – e le nuove tendenze del settore. Il Mir sta assumendo sempre più una dimensione globale. Con otto padiglioni e oltre 40mila metri quadrati di esposizione, Mir ha rappresentato "un hub strategico per il networking, l’innovazione e le opportunità di business – sottolinea Ieg in una nota – L’edizione 2025 ha risposto in modo ancora più mirato alle esigenze di un mercato in evoluzione, creando un luogo di ideale per il confronto tra aziende, buyer e decision-maker".