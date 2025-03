Ilfattoquotidiano.it - “Che dite, dovrei andare?” | Kyrgios “minaccia” Sinner e medita di partecipare agli Internazionali

Nicksta pensando di tornare a Roma. Era il 2019 quando,d’Italia, l’australiano lanciò una sedia in campo nel match contro Ruud venendo squalificato. E adesso il desiderio di affrontare Janniksul campo, dopo tutte le frecciatine lanciate sui social, potrebbe portarlo a tornare sulla terra rossa del Foro Italico peral Masters 1000 in programma dal 29 aprile al 18 maggio. “F**K it. Should I pull up to Rome?”, ha scritto in una storia su Instagram, accompagnando il tutto con una bandiera italiana e due occhi che osservano attentamente.Questo è stato il modo con cui l’australiano ha scelto di far sapere che sta pensando di giocare a Roma. “Che?”, è la traduzione non letterale del messaggio inviato ai suoi follower. Il motivo pare scontato: sfidare propriodopo i tre mesi di sospensione per la vicenda Clostebol e l’accordo con la Wada.