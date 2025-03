Serieanews.com - Che bomba, il dopo Osimhen gioca nel Milan: partita la trattativa

Unagià in corso, un nome pesante e una mossa che potrebbe ribaltare il mercato estivo: qualcosa bolle in pentola, e parte tutto daoChe, ilnella(Foto: Ansa) – serieanews.comL’idea che Victorpotesse fermarsi in Turchia era già di per sé un’illusione. Un sogno bello, ma breve. Troppo forte, troppo decisivo per rimanere in un campionato che, con tutto il rispetto, gli sta stretto.Lo si è capito subito: un paio di gol, uno strapotere tecnico imbarazzante per chi gli gira intorno, e quella sensazione che l’interruttore sia tornato su “ON”,un’estate al Napoli decisamente movimentata. Per il momento il ruolino dial Galatasaray recita: 26 reti e 5 assist in 30 partite, 6 gol solo nelle ultime 3 partite.