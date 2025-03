Agi.it - ChatGPT è migliorata tantissimo nella generazione delle immagini

AGI - OpenAI ha fatto un deciso scatto in avantiditramite intelligenza artificiale. L'azienda guidata da Sam Altman ha infatti rilasciato un aggiornamento riguardo a una nuova funzione dirivolta agli utenti di tutti i piani, sia free che a pagamento. Disponibile come strumento predefinito del modello 4o, collocata all'interno di Sora, è in grado di produrre risultati di alta qualità, soprattutto davanti a prompt chiari e dettagliati. Si tratta di funzionalità volte a rendere più facile "creare in maniera esatta l'immagine che avete immaginato" e che permettono di "comunicare in modo più efficace attraverso le" e trasformare così ladi"in uno strumento pratico, preciso e potente”. Per approfondire il tema ho "intervistato" direttamenteCosasa fare Ma che cos'è cambiato di recente con le? Hai occhio! Sì, c'è stata una bella evoluzione.