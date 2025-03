Quotidiano.net - Chat top secret Usa con piani di guerra, Waltz: “Colpa mia, ho inserito io il giornalista per errore”

Roma, 26 marzo 2025 – Mikesi assume la "piena responsabilità" di aver aggiunto perunnelladi gruppo in cui vertici dell'amministrazione americana discutevano di imminenti attacchi nello Yemen. Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha fatto mea culpa in un'intervista a Fox News. "Mi assumo la piena responsabilità. Ho creato il gruppo; il mio compito è assicurarmi che tutto sia coordinato", ha detto alla conduttrice Laura Ingraham, aggiungendo di non conoscere personalmente Jeffrey Goldberg, ilaggiunto alla. Le dichiarazioni diarrivano all'indomani della rivelazione di quest'ultimo, che è caporedattore dell'Atlantic, sul fatto di essere stato aggiunto a un gruppo sull’app di messaggistica Signal, che includeva il vicepresidente J.