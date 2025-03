Ilfattoquotidiano.it - Chat su Signal, The Atlantic pubblica i “piani di attacco” agli Houthi: “Le conseguenze per i militari Usa potevano essere catastrofiche”

La Casa Bianca minimizza, affermando che i protagonisti della conversazione non hanno condiviso “di guerra“. The, dopo aver deciso di nonrli per ragioni di sicurezza nell’articolo con cui lunedì raccontava gli scambi avvenuti dai vertici dell’amministrazione Trump su unadinon protetta, oggi hato anche i messaggi riguardanti l’effettuato dalle forze armate statunitensiil 15 marzo. Secondo il magazine il contenuto e il timing dei messaggi condivisi nellain cui il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz aveva iscritto 17 persone tra cui una persona esterna all’amministrazione – il direttore di TheJeffrey Goldberg -, avrebbe potuto mettere in pericolo la vita deiamericani.I messaggi portano la firma del segretario alla Difesa Pete Hegseth, che li condivide nellanon protetta quando l’operazione non è ancora iniziata.