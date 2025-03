Lapresse.it - Chat Pentagono, Waltz fa mea culpa. Trump al fianco di Vance: “Europei parassiti”

Resta forte la polemica negli Stati Uniti dopo il “gate” che ha coinvolto ile il direttore di Atlantic Jeffrey Goldberg. Il giornalista è stato infatti accidentalmente inserito in unasu Signal nella quale membri di spicco dell’Amministrazionestavano discutendo i piani di guerra contro i ribelli Houthi in Yemen.: “Fuga notizie Signal imbarazzante, mi assumo responsabilità”“È imbarazzante. Sì. Andremo fino in fondo. Ho appena parlato con Elon mentre venivo qui. Abbiamo le migliori menti tecniche che stanno esaminando come sia potuto succedere. Ma posso dire al 100 percento che non conosco questo tizio. Lo conosco per la sua orribile reputazione ed è davvero la feccia dei giornalisti. E lo conosco nel senso che odia il presidente, ma non gli mando messaggi.