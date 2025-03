Ilfattoquotidiano.it - Chat-gate, la Casa Bianca attacca Goldberg: “E’ un bugiardo”. Musk parteciperà all’indagine su Signal

Il caso dellasulla quale il vicepresidente JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno condiviso informazioni sull’attacco militare Usa agli Houthi del 15 marzo sta mettendo in imbarazzo l’amministrazione Trump. Lahato Jeff, il direttore dell’Atlantic invitato “per errore” nella, che lunedì ha pubblicato alcuni contenuti della stessa o oggi ha accusato il numero due del tycoon e il capo del del Pentagono di aver messo in pericolo la vita dei militari Usa: “E’ un“, ha detto la portavoce Karoline Leavitt in un briefing con la stampa ribadendo le accuse ai democratici e media alleati di voler distogliere l’attenzione dai successi del governo: il presidente, ha detto la portavoce, “continua ad avere fiducia nel suo team per la sicurezza nazionale”.