Quotidiano.net - Chat, gaffe e trattative a rilento. Ma Trump accusa l’Europa: parassita

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo 2025 – Vorrei, ma forse non ci riesco. Sono passati poco più di due mesi dall’insediamento del presidente americano, Donald, e fra annunci roboanti, show down nello Studio Ovale della Casa Bianca edi ogni genere, mancava solo uno scandalo che mette in serio pericolo la sicurezza nazionale e fa fare all’amministrazione una figura a livello mondiale difficilmente definibile e rimediabile. Jeffrey Goldberg, direttore del magazine The Atlantic, di orientamento centrista e liberale, si è trovato iscritto d’ufficio a un gruppo su Signal, una piattaforma di messaggistica nota per la sua sicurezza. A tutti capita di venire inclusi in chiacchierate virtuali che non interessano. Molto più raro ritrovarsi in unacon gli uomini più potenti degli Stati Uniti, fra cui il vicepresidente, JD Vance, il consigliere per la Sicurezza Mike Waltz e altri funzionari di primo piano che condividono informazioni top secret sugli attacchi nello Yemen.