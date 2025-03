Lidentita.it - Chat di guerra colabrodo: Walz sotto accusa

Leggi su Lidentita.it

Mike Waltz, il consigliere per la Sicurezza Nazionale statunitense, potrebbe avere le ore contate. Per un suo errore, il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, si è ritrovato all’interno di unadi gruppo su Signal altamente classificata. A ricostruire l’incresciosa vicenda è stato lo stesso giornalista: “Il mondo ha scoperto poco prima delle .diL'Identità.