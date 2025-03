Nerdpool.it - Channing Tatum torna a sorprendere: sarà di nuovo Gambit in Avengers: Doomsday

Il sogno dei fan diventa realtà:vestirà ancora i panni di, questa volta nell’attesissimo. Dopo anni di attesa e tentativi falliti di realizzare uno spin-off dedicato al mutante più affascinante degli X-Men, l’attore è finalmente riuscito a calarsi nel ruolo in Deadpool & Wolverine, anche se solo per una breve apparizione a sorpresa. Ora, però, il suo ritorno è ufficiale.L’ultima volta l’abbiamo visto combattere al fianco di icone come Deadpool, Wolverine, X-23, Blade ed Elektra per fermare la minaccia di Cassandra Nova. Quel cameo ha riacceso l’entusiasmo dei fan, che da anni desideravano vedereinterpretare il Ragin’ Cajun sul grande schermo. E con, il desiderio si realizza davvero:entrerà ufficialmente a far parte del MCU, insieme a molti altri volti noti degli X-Men.