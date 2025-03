Calciomercato.it - Cessioni obbligate: la Juventus incassa 85 milioni dal doppio addio

Buco nel bilancio della Juve dopo l’esonero in panchina a stagione in corso di Thiago Motta: serviranno alcune(anche eccellenti) per dare ossigeno alle finanze del club bianconeroLaper il momento cambia in panchina, ma la ‘Vecchia Signora’ potrebbe rimescolare le carte anche all’interno della dirigenza.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itAnche Cristiano Giuntoli sarà sotto esame in questo finale di campionato e per l’ex Ds del Napoli diventa fondamentale l’accesso alla prossima Champions League per non rischiare il taglio da parte della proprietà o un ridimensionamento. Intanto per l’estate si valutano le ipotesi Calvo e Chiellini, che da un ruolo prettamente manageriale potrebbero affiancare Giuntoli nell’area sportiva. Intanto in panchina la scelta è ricaduta su Tudor per rimpiazzare Thiago Motta, esonerato dopo la disastrosa avventura alla Continassa e il concreto rischio di mancare anche il quarto posto che si aggiunge alle disfatte nelle coppe.