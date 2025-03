Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Juve Stabia, capitolo secondo. Due matricole in lotta per i playoff

Percorsi paralleli che domenica pomeriggio al Manuzzi si intersecano per la terza volta nel giro di nove mesi.condividono il medesimo status didalla scorza dura che si sono adattate in fretta alla categoria superiore e che ora cullano il sogno di giocarsi la serie A nella giostra deidove tutto può succedere. Un cammino sovrapponibile, quello del vespe e del Cavalluccio, e questo già dalla scorsa stagione, entrambe infatti sono state protagoniste di una cavalcata, terminata con la promozione in cadetteria, a dir poco travolgente. Quella dei campani un po’ inaspettata, quella bianconera più annunciata, anche se per nulla scontata, alla fine è arrivata la vittoria nei rispettivi gironi con ampi margini di vantaggio: i gialloneri hanno chiuso a 76 punti, dieci in più dell’Avellino, ilha toccato quota 96 lasciando la Torres 21 scalini più sotto.