Centrosinistra Renzi | Il candidato premier lo vedremo a tempo debito

ROMA – “Il mio riferimento è chiaramente Tony Blair ma in questo momento sono tra gli italiani molto preoccupati della crisi mondiale, delle bollette che aumentano, delle pensioni che non aumentano e degli stipendi che crollano. Dunque tutta questa discussione della lascio a voi addetti ai lavori e io mi preoccupo di fare proposte sul gas, sulle bollette, sugli stipendi: il resto lo”.Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, ospite di Bruno Vespa a ‘Cinque minuti’ su Raiuno, commentando l’ipotesi di Elly Schlein come futura candidatae rispondendo sulle affinità tra Schlein e Blair. Quanto alle divisioni delsulla politica estera,ha osservato: “In questo momento al governo c’è il centrodestra, quelli che decidono sul futuro dei nostri figli non sono quelli delma Meloni che due mesi fa tutti voi consideravate la grande leader ponte tra Usa e Europa e che invece è l’unica leader che ancora non si è fatta ricevere da Trump”.