"Centri commerciali, non ne servono altri"

Un altro centro commerciale a Fano, un altro cantiere pronto a partire, ma per Confcommercio è una scelta sbagliata. L’associazione di categoria boccia senza mezzi termini il nuovo insediamento commerciale tra Rosciano e Centinarola – più precisamente il comparto commerciale con parcheggio di scambio all’inizio di via Flaminia, quello che parte dalla nuova rotonda realizzata tra via Monfalcone, via Flaminia e la nuova via Valeria Moriconi che conduce al Codma –, sottolineando come il territorio sia già saturo di queste strutture e come il centro storico stia pagando il prezzo più alto di queste politiche urbanistiche. "Il territorio fanese è saturo di– afferma Barbara Marcolini, presidente di Confcommercio Fano – ma nonostante l’evidenza si continua su questa strada. La conseguenza è il costante consumo di suolo e una crescente desertificazione del centro storico, dove tanti negozi hanno già chiuso efaticano a resistere.