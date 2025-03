Lettera43.it - Centinaia di palestinesi a Gaza protestano contro Hamas

Nelle ultime ore, adistanno scendendo in strada in quelle che appaiono come le più grandi manifestazionidal 7 ottobre del 2023. Le proteste sono esplose principalmente nel nord della Striscia, a Beit Lahia, dove i manifestanti hanno chiesto a gran voce la fine della guerra e l’uscita didal territorio. Altre hanno preso piede nei campi profughi di Jabalia, nella parte occidentale diCity. Il malcontento nei confronti del gruppo palestinese arriva a seguito della violazione della tregua di due mesi da parte di Israele, che la scorsa settimana ha ripreso i bombardamenti uccidendo oltre 700 persone tra cui 176 bambini, secondo il ministero della Salute di.Here’s another video from today’s anti-, anti-war protest in. People flooded the streets — the number of protesters was in the thousands.