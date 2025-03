Ilfoglio.it - C’è ancora qualcuno in Italia che parla senza imbarazzo di pace giusta?

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Caro Cerasa, secondo taluni esperti di geopolitica (da noi sono numerosi come i ct della Nazionale di calcio) non esiste una. E gli sconfitti hanno sempre torto, nonostanteoggi gli storici non siano d’accordo sulle conseguenze del trattato di Versailles (giugno 1919) e della Conferenza di Jalta (febbraio 1945). Ma ammettiamo pure che sia così. Ora, come diceva un grande Totò, ognuno ha la faccia che ha, però qui si esagera! E le facce dei delegati americani e russi ospitati nello sfarzoso Ritz Carlton di Riad sono molto esagerate, nel senso che somigliano a quelle dei capi mandamento che si riuniscono (loro però in qualche fatiscente casolare della campagna siciliana) per spartirsi zone d’influenza e il bottino dei loro loschi affari. Voglio dire che stiamo assistendo a una tragica farsa.