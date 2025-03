Justcalcio.com - CdS – “Lo vuole il Real Madrid”. E torna in mente la ‘profezia’ di Mourinho

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-25 13:34:00 Il Corriere:In Spagna sicuri: “Ilpunta Huijsen”Già rimpianto dai tifosi della Juventus, che l’ha ceduto la scorsa estate al Bournemouth dell’ex direttore sportivo romanista Tiago Pinto per 15 milioni di euro (più 3 di eventuali bonus e il 10% sulla futura rivendita), Huijsen ha convinto definitivai Blancos che sembrano pronti a sfidare le big inglesi per portarlo al Bernabeu: “Già conoscevamo le sue qualità, ma ora sappiamo che ha la personalità necessaria per giocare nel” sono le parole attribuite dal quotidiano spagnolo As alla dirigenzaista.Huijsen e ladiai tempi della Roma E dopo circa un anno in molti sui social hanno ricordato ladi José, che così si era espresso su di lui nel gennaio del 2024, quando era riuscito a convincere la Roma a prenderlo in prestito dalla Juve (che lo aveva già promesso al Frosinone): “Huijsen è un ragazzo di 18 anni che ha 10 minuti di Serie A, ma è uno dei prospetti di maggior qualità nel calcio europeo a questo livello di età.