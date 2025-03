Justcalcio.com - CdS – “Alexander-Arnold al Real Madrid prima del Mondiale per Club”, perché è una possibilità

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-26 12:49:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport:Il trasferimento di Trentalè ormai più di una semplice. I Blancos vogliono regalare a Carlo Ancelotti il terzino destro del Liverpooldel via del nuovissimoper, organizzato dalla FIFA di Gianni Infantino negli Stati Uniti. Il nazionale inglese è in scadenza di contratto con i Reds, ma potrebbe bastare un indennizzo per portarlo immediatamente alla corte di Florentino Perez.aldelper: cosa può succedereSecondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, Trentavrebbe già accettato un contratto di cinque anni a 240.