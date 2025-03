Ilgiorno.it - Categorie protette. Le opportunità

Un evento dedicato alleprofessionali proposte da Afol Metropolitana e Randstad per andare incontro alle persone con disabilità iscritte alla Legge 68/99 e alle aziende che ricercano personale appartenenti alle. L’appuntamento è mercoledì 2 aprile, dalle 10, presso il corner IDO in via Strozzi 11 a Milano. Durante l’incontro sarà possibile candidarsi allelavorative individuate dal servizio dedicato all’inclusione lavorativa, che accompagna le aziende e le persone ad un inserimento lavorativo graduale e mirato con il supporto di esperti e con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità di ogni lavoratore e lavoratrice, l’inclusività e l’integrazione sociale e lavorativa. Sarà possibile anche chiedere informazioni sui corsi di formazione gratuiti in programma e su altri servizi dedicati all’accompagnamento lavorativo.