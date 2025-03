Dayitalianews.com - Catania, rifiuti: controlli serrati, multe e 12 denunce per contrastare l’abbandono illegale

Leggi su Dayitalianews.com

L’amministrazione comunale prosegue nella lotta controindiscriminato deie il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata. Grazie all’installazione di telecamere di sorveglianza nella zona sud della città solo nei quartieri di Librino, San Giorgio e Via Calliope, sono stati individuati e sanzionati ben 112 trasgressori.LeLa Polizia Locale, tramite la Sezione Ambientale, in queste zone ha emessoper un totale di 33.300 euro per il conferimento non corretto dei. Inoltre, 12 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria perdiingombranti e speciali, tra cui pneumatici, materiali edili, materassi e suppellettili varie.L’attività di contrasto prosegue anche attraverso il monitoraggio quotidiano in ogni parte della città svolto da 26 ispettori e agenti senza divisa, a bordo di veicoli non istituzionali, impegnati nel pattugliamento.