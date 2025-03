Dayitalianews.com - Catania, avvistato un corpo alla Plaia, potrebbe essere il pescatore disperso in mare a Ognina

E’ statoun cadavere: con tutta probabilitàtrattarsi deldeladda ieri sera, 25 marzo..La salma senza vita di un uomo è stata individuata da un elicottero della guardia costiera, impegnato nelle ricerche delamatoriale 44enneadda ieri sera.Pochi minuti fa, un elicottero della guardia costiera che era impegnato in una perlustrazione dall’alto durante le attività di ricerca e soccorso, avviate in maniera congiunta in nottata, hailsenza vita di un uomo, nel golfo ditrattarsi delamatoriale di 44 anni,da ieri sera ad, doposcivolato inin zona Piazza Nettuno.Mentre scriviamo ilè stato recuperato.