Sport.quotidiano.net - Cataldi: la paura, il sogno Europa e il futuro. “Bove? Mi ha solo guidato l’istinto. E adesso voglio rimanere a Firenze”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 26 marzo 2025 – Danilo, prima stagione in viola, ha trovato quello che si aspettava? “Si, decisamente. Il Viola Park è un ambiente ideale in una città che conoscevo e apprezzavo. Lavorare qui è unico”. A proposito di Viola Park, che rapporto ha con il presidente Rocco Commisso? “Ho avuto il piacere di parlarci appena arrivato e l’ho risentito spesso in seguito. E’ un uomo che vuole bene alla Fiorentine e speriamo di regalargli tante soddisfazioni”. E con Palladino? “Il mister è una persona importante. L’ho avuto come compagno e ci siamo sempre tenuti in contatto. Ora come allenatore ho un rapporto franco e diretto. Mi conforta averlo come tecnico anche per un proficuo scambio di opinioni”. La Fiorentina ha sofferto tra dicembre e gennaio, quando lei si è fatto male.