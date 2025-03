Internews24.com - Castro Inter, Zanetti non nasconde l’interesse per il gioiellino del Bologna: i tifosi interisti sognano il colpo in attacco

di Redazionenonl’esse per ildel: iistiilin. Ecco cos’ha dettoSantiagoè un obiettivo concreto del calciomercato. I nerazzurri si muovono da mesi per l’attaccante del, sul quale comincia a crescere una certa concorrenza. Il vicepresidente nerazzurro Javier, ai microfoni di Tyc Sports, nonl’esse nei confronti del connazionale.– «Prima di tutto, Santista facendo molto bene al. Sinceramente, ogni volta che gioca, al di là dei gol che può segnare, si vede che è un giocatore molto coinvolto. Oggi è un giocatore del, ma credo che i grandi talenti, soprattutto i giovani che si stanno mettendo in mostra, saranno sempre nel radar dei migliori club del mondo.