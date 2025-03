Rompipallone.it - Castro all’Inter: la dirigenza nerazzurra interviene, l’annuncio ufficiale

: i tifosi sognano dopodellanerazzurro, ecco cos’è stato riferito.Santiagosi sta mettendo sempre più in mostra in questa stagione al Bologna. L’argentino è arrivato mantenendo un basso profilo ma è poi esploso a suon di gol e giocate che hanno decisamente attirato l’attenzione, anche dell’Inter.Il club nerazzurro ha messo gli occhi sul classe 2004 e lo sta seguendo con attenzione da diversi mesi. Anche perché a fine stagione (precisamente a giugno) scadranno i contratti sia di Joaquin Correa sia di Marko Arnautovic ed entrambi dovranno essere sostituiti. Ecco allora cos’è stato riferito da un membro di spicco della societàstavolta arriva dai piani alti del clubJavier Zanetti, ai microfoni di ‘TycSports’ in Argentina, subito dopo la sfida vinta dalla sua Nazionale contro il Brasile per la qualificazione ai Mondiali ha dichiarato: “Prima di tutto, Santista facendo molto bene al Bologna.