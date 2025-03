Puntomagazine.it - Castellabate, la “Festa del Pescato di Paranza” torna dal 30 maggio al 1° giugno 2025

Tre giorni di gusto, tradizione e spettacoli a Villa MatarazzoIl profumo del mare e il sapore autentico della tradizioneno protagonisti a Santa Maria dicon la 14ª edizione delladeldi, in programma nei giorni 30, 31e 1°. L’evento, organizzato dall’associazione Punta Tresino, si conferma come uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del Cilento, richiamando migliaia di visitatori tra turisti e appassionati della buona cucina.Per il terzo anno consecutivo, la suggestiva cornice di Villa Matarazzo ospiterà la manizione che gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Comune di.Anche nel, lacelebrerà illocale con la tradizionale frittura di, realizzata nella padella gigante (26 metri di lunghezza per 4 di diametro), messa a disposizione dalla Proloco Camogli, che permetterà di friggere oltre 25 quintali di pesce tra triglie, occhialoni, gamberi e totani,dalla flotta locale.