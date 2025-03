Lettera43.it - Caso Visibilia, l’Inps revocherà la costituzione di parte civile dopo il risarcimento

ha deciso di revocare la propriadinel procedimento che coinvolge la ministra Daniela Santanchè, accusata di presunta truffa aggravata ai danni dell’ente. La decisione arrivache le ex società della ministra hanno risarcito integralmente, sia sotto il profilo patrimoniale che per il danno d’immagine. Il legale dell’ente, Aldo Tagliente, ha confermato cheha ottenuto «soddisfazione piena» dal punto di vista economico. Intanto l’udienza preliminare del processo, prevista inizialmente il 26 marzo, è stata posticipata al 20 maggiola sostituzione di un avvocato nel team legale di Santanchè e la successiva richiesta di rinvio.Salvatore Pino, l’avvocato di Daniela Santanchè (Imagoeconomica).Iltotale persi attesta tra i 150 e 200 mila euroerasolo nei confronti di tre imputati persone fisiche, tra cui la ministra, e ha ricevuto il rimborso completo del danno patrimoniale pari a oltre 126 mila euro, relativo alla cassa integrazione Covid che le società diavrebbero percepito in modo indebito.