Lapresse.it - Caso Santanchè, legale ministra: “Semplice rinvio non tecnica dilatoria”

Leggi su Lapresse.it

“È unarichiesta dicome si fa in mille processi, magari questo ha una rilevanza mediatica particolare e viene vista così”. Così l’avvocato Salvatore Pino, nuovodi Daniela, ha spiegato l’istanza dipresentata oggi negando “assolutamente” ai cronisti che glielo chiedevano che si sia trattato di una” per allungare il processo. C’è “l’intervento di un nuovo difensore che sono io – ha detto l’avvocato – assisterò lanel corso del processo come è giusto che sia”.“ha il diritto di nominare un difensore e basta”, ha aggiunto. La Procura di Milano con i pm Maria Gravina (presente in aula) e Luigi Luzi avrebbe mostrato una “opposizione tenace” però “il giudice ha deciso”. Si tratta di una “scelta che non nuoce perché non c’è una prescrizione imminente quindi non c’è ragione di osteggiare questa richiesta“, ha concluso il