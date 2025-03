Ilfattoquotidiano.it - Caso Pierina Paganelli, “Dassilva chiese riti voodoo contro pm e investigatori”

Louisavrebbe chiesto ad alcuni connazionali in Senegal di fare dei, dando i nomi di sei poliziotti della Squadra mobile di Rimini e del sostituto procuratore Daniele Paci. È quanto risulterebbe da alcune conversazioni in mano agli inquirenti e inserito nel fascicolo di indagine sull’omicidio di, uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre 2023, e risalirebbe a non molto tempo dopo il delitto.In alcuni messaggi inviati ad un amico in Senegal,avrebbe manifestato la paura di essere arrestato, per cui avrebbe chiesto l’aiuto di. Anzi secondo quanto emerso durante le indagini della Squadra mobile di Rimini,avrebbe chiesto ad uno sciamano senegalese di eseguire dei, spesso accompagnati da sacrifici di animali, per paura di finire in carcere.