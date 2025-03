Quotidiano.net - Caso Paragon, Mediterranea: “I servizi segreti ci hanno spiato per ordine di Mantovano”

Roma, 26 marzo 2025 – "Li abbiamo beccati con le mani nel sacco. Questa 'legale' ma illegittima attività che colpisce attivisti e oppositori politici del governo nei loro piani non doveva venire alla luce. E invece il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: è stata smascherata a livello mondiale una operazione segreta, degna di un regime"., organizzazione italiana per il soccorso civile in mare, commenta così le notizie di stampa secondo cui il sottosegretario Alfredoavrebbe riferito al Copasir chee i suoi attivisti sono stati spiati daicon il software militare. "Dunque - scrive l'organizzazione - chi si adopera per salvare vite, per aiutare donne, uomini e bambini prigionieri nei lager o abbandonati in mezzo al mare, per questo governo è un 'pericolo per la sicurezza nazionale', chi invece uccide persone innocenti e accumula milioni di euro attraverso affari criminali, è sotto protezione (il generale libico Almasri, ndr).