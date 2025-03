Caso Paragon la Ong Mediterranea spiata dagli 007 italiani Il governo ammette ma nega sul direttore di Fanpage | Perché lo abbiamo fatto

Leggi su Open.online

La OngSaving Humans è stata «considerata un target per la sicurezza nazionale», per questo i Servizi segretiavrebbero deciso di sorvegliare alcuni attivisti – tra cui Luca Casarini e Beppe Caccia – utilizzando lo spyware dell’azienda israeliana. Lo ha ammesso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in un’audizione coperta da segreto al Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica). Secondo quanto riporta Giuliano Foschini su Repubblica, infatti, Mantovano avrebbe certificato l’autorizzazione di intercettazioni preventive ai danni dei membri dell’equipaggio dito ancora una volta, invece, il coinvolgimento nello spionaggio deldi, Francesco Cancellato.Il via libera del procuratore e l’uso di Graphite, Mantovano: «Rispettate le norme»Quella degli 007, avrebbe raccontato Mantovano, era una semplice «indagine preventiva sull’immigrazione clandestina».