Lettera43.it - Caso Paragon, il governo ammette di aver intercettato gli attivisti di Mediterranea

Dopoinizialmente negato qualsiasi coinvolgimento, ilha ammesso che i servizi segreti italiani hanno usato lo spyware israeliano Graphite per spiare alcune figure legate al mondo dell’immigrazione, tra cui glidella ong. Lo ha confermato il sottosegretario Alfredo Mantovano, con delega ai servizi, davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir). Tra le persone intercettate ci sono il fondatore diLuca Casarini, l’armatore della nave Beppe Caccia e il cappellano della ong, don Mattia Ferrari.Le intercettazioni facevano parte di «un’indagine preventiva sull’immigrazione»In seguito alle rivelazioni di stampa,ha deciso di recidere il contratto con ilitaliano finché il Copasir non concluderà l’indagine sull’utilizzo dello spyware.