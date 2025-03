Ilfattoquotidiano.it - Caso Margaret Spada, i chirurghi indagati di nuovo al lavoro: “L’Ordine non ci ha fermato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se mi lascia il suo cellulare la faccio richiamare per una visita con Marco”. Rivolge così la stessa frase la segretaria dello studio di chirurgia estetica all’ignaro paziente che chiama per un appuntamento con Raffaello Procopio. Sì, proprio quei Procopio, notiesteticiper la morte, il 7 novembre dello scorso anno, di, la 22enne che si sottopose ad una rinoplastica parziale nella clinica “abusiva” di Roma.C’è un’inchiesta per omicidio colposo che grava su Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, ma come si apprende dal Messaggero i Procopio hanno ripreso a lavorare. Non nello studio di via Pavese, dovevenne operata e ora sottoposto a sequestro dalle autorità, ma in una struttura distante appena sei minuti e ribattezzata Ipanema Clinic, un omaggio al Brasile, luogo di nascita del figlio Marco e di Raffaello, l’altro fratello Procopio anch’egli chirurgo.