Ilgiorno.it - Caso Gucci, il volto duro di Patrizia Reggiani. Il pm Carlo Nocerino: altera e fredda fino alla fine

Milano – Nel 1995 èProcura di Milano da due anni., oggi procuratore di Busto Arsizio, la mattina di quel 17 marzo è il sostituto di turno quando piomba la notizia dell’uccisione di Maurizio. Procuratore, il primo ricordo a distanza di trent’anni? “Il corpo a terra, bocconi, crivellato di proiettili. Aveva iniziato a salire i gradini dello stabile di via Palestro. Lo avevano colpito alle spalle”. Iniziarono le indagini e in un primo tempo si pensò a scenari internazionali, a un delitto nel mondo dell’alta finanza. “La prima cosa che facemmo fu perquisire lo studio della vittima, in via Palestro. Esaminammo tutti i dossier. Non da moltoaveva venduto a Invest-Corp, ufficialmente un gruppo americano, di fatto proprietà di autentici sceicchi.