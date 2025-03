Ilrestodelcarlino.it - Caso Golinucci, l’ospite del convento da cui sparì Cristina è ricercato in Francia

Cesena, 26 marzo 2025 – Novità nelle indagini sul, la ragazza scomparsa a Cesena nel 1992. Il legame tra Emanuel Boke e Kwame Quist Emanuel Boke, sudafricano ospite delda cuinel 1991a Cesena, e Kwame Quist, ghanesedallaper rapina e violenza sessuale risalenti al 1998, sarebbero la stessa persona. Lo conferma il DNA prelevato da un berretto sequestrato nel 1994 a Boke, risultato compatibile con un profilo genetico presente in banca dati francese e attribuito a Kwame Quist, con precedenti per rapina con violenza, favoreggiamento dell'immigrazione e stupro, commessi a Marsiglia nel 1998, pochi giorni dopo il suo arrivo in territorio francese. Novità nelE' una novità per le indagini sulla scomparsa e l'omicidio di, sparita da Cesena a 21 anni, il primo settembre 1992, mentre stava andando ad incontrare il padre spirituale aldei cappuccini di Ronta.