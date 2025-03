Lapresse.it - Caso ginnastica: Facci, Maccarani non sarà più dt Nazionale farfalle

Roma, 26 mar. (LaPresse) – “È stata votata una scelta all’unanimità del consiglio federale della Fgi per una risoluzione di contratto anticipata della professoressa Emanuela. Si chiude un ciclo dopo 30 anni di gestione tecnica, un unicum nello sport e gli attuali consiglieri e il sottoscritto avevano deciso che questo ciclo fosse esaurito. Bisogna ringraziare Emanuelaper tutti i suoi successi, guardando al futuro con ottimismo e fiducia e nuova energia”. Lo ha detto il ne presidente della FederAndreaal termine del primo consiglio federale della Fgi andato in scena oggi a Palazzo Federazioni del Coni a Roma.conclude così la sua esperienza con la, dopo le note vicende di presunti abusi denunciate da alcune ginnaste azzurre. “La ritmica prevede la possibilità da parte del presidente di scegliere i suoi tecnici nazionali, quindi ho ritenuto di non confermare la direzione tecnicadella sezione ritmica, la direzionedella ritmica la prenderò io ad interim fino al 30 giugno, questo sempre in continuità con una rivisitazione dei budget della struttura federale”.