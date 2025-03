Ilfattoquotidiano.it - Caso Farfalle, Maccarani rimossa dal ruolo di direttrice tecnica: è a processo per abusi sulle ginnaste

È finita l’era di Emanuela. Il consiglio della Federazione di ginnastica italiana ha votato all’unanimità la rimozione delladal suodi guida delle “”. L’allenatrice, travolta dalle denunce delle sue ex allieve, è attesa dalappunto per maltrattamentigiovani. Nonostante tutto quanto era già emerso dall’inchiesta della Procura di Monza su quel che accadeva nell’Accademia di Desio (qui il racconto de ilfattoquotidiano.it), a lungo la Federazione e l’ambiente della ritmica hanno fatto quadrato attorno a. La pesata quotidiana in fila indiana con indosso solo gli slip, gli insulti per le minime variazioni di peso, le umiliazioni (dal lancio di bottiglie al guinzaglio del cane), il clima di ansia e terrore. Tutto perdonato all’”allenatrice più medagliata d’Italia”, come è stata definita.